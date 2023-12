Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD főigazgató büszke arra, hogy modern készülékekhez jutott minden olyan osztály, amely a kardiológiai vagy az onkológiai szakterület munkájához kapcsolódik.

- A kardiológia egy coronaria CT-vel és két, eltérő funkciójú szívultrahanggal gyarapodott. Az onkológiai betegek ellátásához a központi műtőbe került két új laparoszkópos torony, a kis bemetszéssel végzett beavatkozások támogatására. Az egyikkel az általános sebészet, a másikkal az urológia végzi az operációkat. A sebészet speciális eszközöket kapott a végbéldaganatok eltávolításához is. A belgyógyászat a gyomortükrözést szolgáló gasztroszkóppal, a pulmonológia a tüdőbetegségek diagnosztizálására alkalmas bronchoszkóppal, az urológia a hólyagtükrözés eszközével, a cisztoszkóppal, a fül-orr-gégészet pedig sebészeti lézerrel gyarapodott. A radiológiára egy mammográfiás ultrahang mellé megérkezett a kórház második mammográf készüléke. A felsorolás korántsem teljes, ám így is jól érzékelteti a beszerzés nagyságrendjét és a technikai előrelépést – hangsúlyozta dr. Gasztonyi Beáta főigazgató.

Vizsgálat az új bronchoszkóppal, balról jobbra: Tóthné Gruber Ibolya asszisztens, dr. Rózsavölgyi Zoltán adjunktus és dr. Dóka Adrienn orvos

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház vezető szakterülete a kardiológia és a szívsebészet, ahol az innovációra fogékony osztályok több eljárást is elsőként vagy az elsők között vezettek be a vármegyei intézmények szintjén. A projektben beszerzett új koronária CT-nek több szempontból is jelentőséget tulajdonít dr. Lupkovics Géza orvos-igazgató, a kardiológia osztályvezető főorvosa.

- A coronaria CT-ről tudni érdemes, hogy egy olyan nem katéteres vizsgáló módszer, amivel a szívkatéterezés bizonyos esetekben kiváltható. A komputertomográf lehetőséget kínál arra, hogy a vénán keresztül beadott kontrasztanyaggal meghatározhatóvá váljon a szív koszorúereinek állapota – magyarázta a berendezés működését a főorvos. - A kórház második CT-berendezése nem véletlenül kapott helyet a sürgősségi osztályon. Itt a leggyakoribb az akut képalkotó vizsgálatok igénye, így a betegek szinte azonnal a vizsgálóba kerülhetnek. Az eszközfejlesztés további előnye, hogy a két CT párhuzamos működése növeli a betegbiztonságot. Nagyobb esetszámú páciens vizsgálatát teszi lehetővé, valamint a szervizelési időszak alatt sem kell más városba irányítani a betegeket a diagnózis felállításához. A kardiológiai szakterület munkáját két új ultrahang is segíti. Az egyik az ágy melletti vizsgálatokat teszi lehetővé, míg a nagy tudású szívultrahang érkezésével meg lehetett növelni a jelentős forgalmú szakrendelés óraszámát. Ennek köszönhetően fokozatosan rövidülhet a várakozási idő a szívultrahang vizsgálatra – emelte ki dr. Lupkovics Géza.

Az új CT a sürgősségi osztályon kapott helyet

A fejlesztés másik ága az onkológiai szakterület, melynek munkáját elsősorban az osztályokra telepített diagnosztikai és műtéti eszközökkel segítette a projekt. Dr. Máhr Károly, az onkológia osztályvezető főorvosa az időtényezőre és a precizitásra helyezi a hangsúlyt a beruházás kapcsán.

- Minden daganat-diagnosztikával foglalkozó osztály kapott eszközt annak érdekében, hogy jobb felbontásban látva, precízebben tudja elvégezni a vizsgálatokat és a szövettani mintavételt, ezt követően pedig az onkoteam a lehető leghamarabb meg tudja határozni a terápia lépéseit. Fontosak a különböző endoszkópos eszközök, hiszen nem csak a diagnózis felállításában segítenek, egy daganatgyanút látva mintát lehet venni, vagy épp el is tudják távolítani a kóros szöveteket a kollégák. Nagyon fontos a sebészeti szakma szerepe is, hiszen a korai stádiumban még mindig az eltávolítás jelenti a gyógyulás legnagyobb esélyét. Az újgenerációs műtéti eszközök, köztük a laparoszkópos tornyok növelni tudják a sebészi munka precizitását. A sebészeti beavatkozást követően a páciens ismét onkoteam elé kerül, annak meghatározására, hogy kiegészítő kezelésre van szüksége. Ez lehet gyógyszeres kezelés, sugárterápia, biológiai vagy immunterápia, hogy a legmodernebb lehetőségeket említsük - mondta el dr. Máhr Károly.

Külön érdemes felhívni a figyelmet mammográfiás készülék fontosságára. A nők között még mindig az emlőrák a leggyakoribb, mialatt a szűrésen országosan és Zalában is csak 40 százalékos megjelenési arány. Pedig a korai stádiumban felismert és kezelt betegség gyógyítható! A két rendelkezésre álló mammográffal különválasztható a szűrés és a klinikai mammográfia.

A projekt két laparoszkópos torony beszerzését támogatta

Dr. Máhr Károly a beszerzés kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a két szakterületnek helye van egy projektben. Már létezik az onkokardiológia mint tudományág, hiszen Magyarországon a betegek fele szív- és érrendszeri problémákkal küzd, 25 százalékuk pedig daganatos beteg. Főleg az életkor növekedésével számos páciensnél, mindkét betegség előfordul. A terápiájukat összehangoltan kell kezelni. Az onkológusnak figyelnie kell a beteg kardiális státusára, szedett gyógyszereire és a megfelelő kezeléshez a kardiológusnak is tudnia kell ezeket az információkat.