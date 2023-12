A jelentkezők térítésmentesen kapják majd meg a LED-égőket. Ennek csupán annyi a feltétele, hogy ezek a jelentkezéskor feltüntetett háztartásba kerüljenek, s legalább két évig használják azokat.

A polgármester arról is beszélt, a ledcsere.hu oldalon találnak bővebb információt az érdeklődők, s ezen a felületen lehet regisztrálni is. Manninger Jenő felhívta a figyelmet, hogy a jelentkezéshez egy saját névre szóló villanyszámlát is csatolni kell. Ezt szkennelve vagy fotóként egyaránt be lehet küldeni.

– Mindenkit arra biztatunk, csatlakozzon ehhez a programhoz, mert az egyszerű adminisztrációt leszámítva nincs több feladat, amely után nemsokára megérkeznek a hosszú élettartamú, energiatakarékos égők, s ezekkel jelentős mennyiségű áram megspórolható. A felmérések szerint a világítást illetően akár 30-40 százalékkal is csökkenhet a felhasznált mennyiség – emelte ki Manninger Jenő.

A városvezető leszögezte, Keszthely, sok más településhez hasonlóan azért csatlakozott e programhoz, mert ezzel a helyiek terítés nélkül juthatnak korszerű fényforrásokhoz. Elárulta, mindez kormányzati szándék, a kabinet ugyanis kötelezi az energiakereskedő cégeket arra, hogy hatékonyságnövelő programokban vegyenek részt.

– A kevesebb fogyasztás össztársadalmi és nemzetgazdasági érdek, ezért ösztönzi mindezt a kormányzat, mi pedig szívesen részt veszünk ebben, s arra kérjük a keszthelyieket, minél többen regisztráljanak, hiszen egy-két hónap elteltével teljesen ingyen hozzájuthatnak ezekhez az égőkhöz – fűzte hozzá Manninger Jenő.