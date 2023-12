Kedden is több helyszínen zajlottak a bensőséges, versekkel, gyermekműsorral, sok zenével gazdag karácsonyra hangoló programok. A Platán soron található, 2024-ben már 35 éves múltra visszatekintő, jelenleg 20 fővel működő Landorhegyi Idősek klubjában a Mikes-óvoda kisgyermekei adtak műsort, de a polgármesteri köszöntő mellett Makovecz Tamás gimnáziumi igazgató, önkormányzati képviselő is szavalatát is meghallgathatták a jelen lévők. Devecser Bernadett, a nappali ellátást biztosító klubhálózat vezetője lapunknak elmondta, a jeles alkalmak, ünnepek közös felidézése mellett a naponta fél nyolctól nyitva lévő klubban mód nyílik a gyógytornász vezette testmozgásra, az olvasásra, játékra, kézműves tárgyak készítésére, azaz a szellemi frissességet fenntartó tevékenységekre.

Karácsony a Gondozóházban

Fotó: Pezzetta Umberto

A zalaegerszegi Kossuth utcában működő, 30 éves, hatvan férőhelyes klubba is megérkezett kedden a közelgő karácsony ihlette hangulat: ebéd után a klubtagokból alakult alkalmi fellépő csoport adott műsort a társaknak és vendégeknek, köztük Balaicz Zoltán polgármesternek és dr. Káldi Dávid városrészi képviselőnek. A város nevében ide is került a feldíszített fa alá ajándék, melyet sok-sok köszönő jó szó kíséretében adtak át a közösségnek. A műsorban Ady Endre, gyermekkori karácsonyokat idéző verse mellett az ismert karácsonyi énekek is közel hozták az ünnep emelkedettségét.