A karácsony Jézus születése mellett a békesség, az öröm és a hála ünnepe. Ilyenkor a szeretteink társaságában eltöltött idő még nagyobb értéket kap, mint ezen az ünnepen is, amelyre fiataljaink izgatottan készültek, mondta Szalainé Huber Andrea. Az intézményvezető köszönetét fejezte ki a szülőknek és minden támogatónak, aki idén is segítette az otthon működését és a fejlesztő foglalkozások megtartását. Köszöntötte továbbá Jagasics Jánost, a Zalai Polgári Kör Egyesület elnökét, aki szervezetük nevében jelképesen átadta a 300 ezer forintos adományt. Hodánics Péter református lelkipásztor arról beszélt, hogy Isten azáltal, hogy emberré lett, békességet és szeretetet hozott a földre. Az intézmény munkatársai is arra törekednek, hogy szeretettel forduljanak a rájuk bízottak felé.

Fotó: Antal Lívia