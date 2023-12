Az Együtt Gutorföldéért Hagyományőrző és Kulturális Egyesület évzáró rendezvénye olyannyira népszerű és beépült már a köztudatba, hogy sokan érdeklődtek már karácsony után, hogy mikor tartják meg idén - tudtuk meg Káli Attilától, aki ötletgazdája és az egyesület tagjaként főszervezője a rendezvénynek. A fesztiválon ez alkalommal közel 20 csapat vett részt helyből és a környékről, a Tüzérek nevű csapat baráti társaságában pedig egykori katonák érkeztek a megye számos pontjáról. A résztvevők a toros, paradicsomos káposzta mellett készítették ugyanezt a változatot csülökkel, illetve kóstolhattak a jelenlévők zalai babos káposztát kolbászchipssel, de rotyogott csülkös tejszínes káposzta, illetve székelygulyás is a bográcsokban. Az étel mellől az ital sem hiányzott, hiszen elmaradhatatlan velejárója a fesztiválnak a forralt bor, így a csapatok erre is felkészültek. Nyakas István polgármester saját receptjét is megosztotta velünk, a jó forralt bor szerinte vörösborból készül némi cukorral, naranccsal, citrommal, szegfűszeggel, fahéjjal és csillagánizzsal.

Fotó: Korosa Titanilla

A kísérőprogramokat is bővítették a szervezők, fellépett - hagyományosan - a helyi TMK Rock Band, illetve a szintén helyi Handa Banda, valamint a Gutorföldi Nóta- és Dalkör, akik slágerekkel és bordalokkal is készültek.

Fotó: Korosa Titanilla

A fesztiválon az étkeket nem zsűrizték, az egyesület minden csapatot megajándékozott.