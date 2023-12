Egy kicsit kanyarodjunk vissza még az előző bajnokság végéhez. Az FC Nagykanizsa az akkor még három csoportos NB III Nyugati-csoportjában harmadikként zárt, és a nyár elején megszülettek a még merészebb tervek. Nevezetesen, hogy az FC Nagykanizsa célja legyen a feljutás kiharcolása, ennek érdekében az együttes gerincét sikerült együtt tartani, és persze igazolások is történtek. A bajnokság során aztán akadtak nem várt vereségek, illetve szép sorozatok is. Elsőként azt kérdeztük Gombos Zsolttól, mennyire elégedett az őszi szerepléssel. - A nyári igazolásaink sajnos nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna, úgyhogy ebben a tekintetben a jövőben hatékonyabbnak kell lennünk… - indította ezzel a válaszát a szakvezető. – Az ősszel elért negyedik pozíció az igazolások fényében reálisnak nevezhető. A nyáron volt egy szurkolói ankétunk, ahol elhangzott, hogy fel szeretnénk jutni. Akkor egy olyan széria után voltunk, amikor már az új kerettel, a felkészülési meccseken nagyon jó eredményeket ért el, lőttük a gólokat, aztán jött a bajnokság, és a dolgok egy kicsit másként alakultak. Azok a labdarúgóink, akik az előző bajnokságban meghatározók voltak, ezen az őszön nem tudták megismételni a korábbi teljesítményüket. Ezen felül vannak olyan játékosaink is, akik nyomás alatt nem tudnak képességeikhez mérten teljesíteni. Egy csapat teljesítményét ugyanis meghatározza az is, hogy mennyi nyerő típusú játékos van keretében. Az őszi zárást követően történtek már változások is a keretben, Fehér Barnabás, Kálmán Szilárd és Szinay Bendegúz távoztak az együttestől. Az, hogy rajtuk kívül lesz-e még változás, ez a jövő zenéje, de szinte biztos, és ezt Gombos Zsolt is megerősítette, hogy erősítésekre lesz szükségük. Noha télen mindig nehezebb igazolni, de a kanizsaiak megpróbálják. Jelen pillanatban az első két helyezettől 10-10 ponttal van lemaradva az FC Nagykanizsa, de a szakvezető azt mondta, továbbra is a dobogós helyért harcolnak, hiszen az elérhető. Azt kérdeztük tőle, „eldobták” mostanra a feljutási álmaikat?

- Ez a realitás – válaszolta Gombos Zsolt. – Most a negyedik helyen állunk, de tavasszal már csak 13 fordulót játszik a mezőny. Nehéz lenne elképzelni, hogy az Iváncsát és a Szentlőrincet ez alatt beérnénk. Hozzáteszem, amíg matematikai esély van rá, addig semmit nem adunk fel. Szeretnénk jól igazolni, viszont hosszú még a téli szünet. November végén játszottunk utoljára, majd a játékosok két hétig még edzésben maradtak, a felkészülést pedig január 22-én kezdjük. Azt megelőzően már egyéni edzésprogramot kapnak a fiúk, és a március eleji nyitányig azt szeretnénk elérni, hogy a társaság fizikálisan nagyon jó állapotba kerüljön. A felkészülés hat hete alatt az alapelveinket nagyon keményen tudatosítani szeretnénk mindenkivel, hogy mindenki tisztában legyen a feladatokkal. A bajnokságban 45 gólt lőttünk, ami nem rossz, de a védekezésünket helyre kell tenni. Visszatérve a kérdésére, a feljutásért való harcot akkor lehet komolyan gondolni, ha erre felkészülünk. A klub és a város között a nyáron volt egy egyeztetés arról, hogy mi legyen a nagykanizsai futballal, és az a visszajelzés érkezett, hogy teljes mellszélességgel a csapat mellett áll az önkormányzat. Egy hároméves koncepciónk van, de mi már most jól akarunk szerepelni. Ebből kiindulva nem azért akarunk jól igazolni, hogy meglegyen a létszámunk, hanem azért, hogy minőségi játékosok érkezzenek. Ezzel pedig már a következő évi bajnokságra is lehet felkészülni. Az őszi szereplésre visszatérve Nagykanizsán elégedettek lehettek az őszi nézőszámmal, és ezt Gombos Zsolt is kiemelte. - Sok néző volt, sokat köszönhetünk a drukkereinknek, persze amikor kikap egy csapat az soha nem jó senkinek sem, így a szurkolóknak sem – említette a szakvezető. – Összességében viszont hálásak vagyunk a drukkereinknek, akik idegenbe is elkísértek bennünket. Nagyon remélem, tavasszal olyan teljesítménnyel rukkolunk ki, hogy még több nézőt vonzanak majd a csapat mérkőzései.