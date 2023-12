A jelenleg Zalaegerszegen élő dr. Gürtler Katalin korábban is szerepelt már Zalalövőn. Ezúttal olyan témával állt ki a közönsége elé, ami a budapesti Talmud Egylet zsinagógájában két rabbival közösen tartott több részes előadássorozatának Jordániáról szóló önálló fejezete. Az elmúlt héten megtartott program kapcsán lapunknak elmondta: az Izraellel szomszédos Jordánia számos bibliai emlékhellyel rendelkezik, ennek okán ebben a közel-keleti országban is folyamatosan zajlanak régészeti feltárások. Az előadásában olyan helyszíneket mutatott be, mint Dávid király rövid ideig tartó lakhelye, Amman, a Szodoma és Gomora néven elhíresült lelőhelyek, a híres fűszerút, vagy a királyok útjaként ismert útvonal, amely gyakran szolgált a Jeruzsálem felé tartó nagy hadseregek felvonulási útvonalaként. Bemutatta Mahérusz várát, ahol a legenda szerint Keresztelő János fejét vették, az ókori kelet Pompeii-jeként ismert Jerash települést – ami valójában egy földrengés által elpusztított római kori romváros –, s természetesen a Jordánia csodájaként említgetett Petra városa sem maradhatott ki az ismertetett települések közül.

– A régészeti témájú előadások megtartása mellett a jordániai turisztikai hivatal kiemelt utazási irodájának partnereként, egy jordán régész kollégával közösen vezetünk történelmi túrákat a Biblia által említett helyekre – mondta dr. Gürtler Katalin. – A szomszédos Izraelben zajló események miatt az utazásokat egyelőre fel kellett függeszteni, de amint vége a háborúnak, szeretnénk folytatni azt a programot is.