A karácsonyi ünnepeket követően próbálok visszarázódni a hétköznapokba. Két nap telt el úgy, hogy esemény híján nem kellett volán mögé ülnöm, s persze a jegyzetfüzetem és a fényképezőgépem is ott maradt a helyén, ahova még a múlt hét végén, vasárnap éjszaka tettem le. Te jó ég, mikor írhattam le ilyesmit utoljára egy szerdai napon, nem is emlékszem már rá. Felgyorsult a világ, s vele felgyorsult az életvitelünk is. Ma az a szokatlan, ha van lehetőségünk pihenni, vagy tudunk időt szakítani arra, hogy kikapcsolódjunk a szeretteink, ismerőseink, barátaink társaságában. Pedig az lenne a helyénvaló, ha jobban odafigyelnénk rájuk, s persze önmagunkra is. Ráadásul nem csak az ünnepek idején.