A Mikulás idén havat hozott Zalába, szerdán reggel havazásra ébredtek a vármegye legtöbb településén. Télen normális, hogy esik a hó, ám az utóbbi években elszoktunk ettől, ezért egyre inkább rácsodálkozunk, ha nagyobb mennyiség esik és esetleg napokig meg is marad. A havazás feldobja kicsit a hangulatot, jó érzés kitekinteni az ablakon és figyelni, vajon esik-e még. Pszichológusok egyhangúlag állítják, hogy a hó és a havazás látványa megnyugtatja az embereket, emiatt pedig csökken a stressz-szintjük. Ráadásul a hó az évnek abban a szakában esik, amikor mindannyian extra nyomásnak vagyunk kitéve: az év végi hajtás, majd az év eleji kifáradás megterhelő testileg-lelkileg, a hó pedig nyugalmat áraszt. Ezen felül kedves gyerekkori élményeket hozhat elő, a szánkózás, hógolyózás, hóangyal- és hóemberkészítés jó móka volt gyermekként, de a síelés, snowboardozás is mind élményt nyújt a felnőtteknek is. Az idei első nagyobbnak mondható havazás nem okozott különösebb közlekedési káoszt sem, így bosszankodás nélkül örülhetünk.