A vidéki létnek számos előnye mellett – valljuk be őszintén – olykor vannak hátrányai is, én például kifejezetten nehezményezem, ha jelentős, vagy engem nagyon is érdeklő kulturális eseményről kell lemondanom a földrajzi távolság miatt. Ezért tudom örömmel fogadni az olyan kezdeményezéseket, amikor egy-egy intézmény – legyen az színház, múzeum vagy koncertszervező ügynökség – igyekszik a kulturális élmény lehetőségét közel hozni a befogadóhoz, a közönséghez. A vándorszínházak és a színházi tájelőadások kora már egyáltalán nem újkeletű, s kiállítások, koncertek is akadnak már szép számmal felénk, azt azonban, hogy egy múzeum (vagy legalábbis annak egy része) is eljöjjön hozzánk, egyelőre még csodálkozással fogadjuk.