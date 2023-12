Első hallásra talán távol, de legalábbis nem áll túl közel egymáshoz a turizmus és a biztonság. Pedig ha belegondolunk, nagyon is szoros kapcsolat mutatható ki e két téma között. A turizmus, illetve a turisták biztonságával már a 20. század derekán is számos nemzetközi egyezmény foglalkozott. Azóta a biztonság – egyben a turizmus – napjaink egyik legkomplexebb és egyre inkább kiszélesedő problémájává vált. Vagyis a nyaralás tervezésekor nem csak az alapján döntünk, hogy a választott régióban köves vagy homokkal borított a tengerpart, vagy kedveljük-e az adott térség gasztronómiáját. A turisták többnyire a biztonságérzetet szem előtt tartva, rengeteg külső és belső tényezőtől befolyásolva olyan célterületet részesítenek előnyben, amely közbiztonsága kedvező, ahol nincs terrorveszély és a személy elleni támadások száma alacsony. Nem is beszélve a vírusfertőzöttségről, amire a koronavírus-járvány külön felhívta a figyelmet.