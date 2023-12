A hévízi önkormányzat, Papp Gábor polgármester kezdeményezésére, gyűjtőpontként vesz részt az idei kezdeményezésben.

– Arra kérjük az adományozókat, hogy gyermekeknek, vagyis 18 év alatti fiataloknak ajánljanak fel elsősorban játékokat, írószereket, tan- és mesekönyvet. Most nem élelmiszercsomagokat, édességeket várunk, hanem olyan használati tárgyakat, amelyeknek a fiatalok a mindennapok során hasznát veszik – mondta el lapunknak a városvezető.

A szervezők azt kérik, a dobozon az adományozók tüntessék fel, hogy milyen korú és nemű ifjúnak készítették ajándékukat. A csomagokat az önkormányzat december 18-ig gyűjti a hivatalban, majd eljuttatja a Baptista Szeretetszolgálatnak, amely elviszi azokat a rászoruló fiataloknak, szerte az országban. Papp Gábor családjával már elkészítette saját ajándékát.

– Mesekönyveket, tan- és írószereket szereket tettünk bele, illetve plüssállatokat, olyanokat, amelyekkel a saját gyermekeink játszottak, s vásároltunk újakat is – árulta el lapunk kérdésére Hévíz polgármesere. – Természetesen sok kolléga is csatlakozott, s többen telefonálnak a hivatalba az elmúlt napokban, érdeklődve, hogy mikor hozhatják be az ajándékukat. Minél több csomagot várunk, hogy átadhassuk a hévíziek ajándékait a szeretetszolgálatnak.

A hivatal nyitva tartási idejében, hétfőtől péntekig fél 8-tól 15:30-ig fogadják a felajánlásokat, amelyek a recepcióval szemben felállított karácsonyfa alá kerülnek, hogy aztán az ország valamely településén örömet okozzanak a rászoruló fiataloknak.