A Muraszerdahely felől 11 óra 33 perckor begördülő első vonatot népes tömeg üdvözölte, köztük népviseleti ruhába öltözött horvát nemzetiségű személyek és polgári öltözéket viselő szlovénok, illetve magyarok is. A fogadtatás elsősorban annak szólt, hogy a vasúti összeköttetés helyreállítása helyi kezdeményezésre valósulhatott meg újra.

Horvátország felől egészen 1998-ig közlekedtek menetrend szerinti vonatjáratok Lendvára, ám akkor a vasúti összeköttetés megszakadt. A két testvérváros, Lendva és Muraszerdahely kezdeményezésére ugyan 2014-ben újraindították a szerelvényeket, ám a Covid-járvány idején ismét felfüggesztették a vonatközlekedést. Ezt sikerült ismét helyreállítani – mondta Magyar János, Lendva polgármestere, hozzátéve, hogy mindez új lehetőségeket kínál a Lendván és környékén élők számára, hiszen a vasúti kapcsolat kialakításával a muravidéki város olyan közlekedési rendszer része lesz, ami megkönnyíti az utazást, növeli a lakosság mobilitását, illetve fontos lépést jelent a fenntartható fejlődés, valamint a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésében. A menetrend szerinti járatok – amiket a horvát vasúttársaság üzemeltet – munkanapokon délelőtt Varasd, míg délután Csáktornya felől érkeznek, majd rövid várakozási idő után ugyanezen városokba is térnek vissza. Magyar János azt is kiemelte, a helyreállított vasúti kapcsolat révén a zágrábi repülőtér felé is megnyílik egy új közlekedési csatorna.