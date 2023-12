Gyűjteménye évekkel ezelőtt kitöltötte lakását, egyre nehezebbé téve az egyre gyakrabban érkező újabb jövevények elhelyezése. Ezen a helyzeten segített az általános iskola épületében az üresen álló szolgálati lakásba költözés, ahol végre minden kisebb és nagyobb macinak jutott elegendő hely, úgy, hogy aztán a látogatók is megtekinthessék őket az ott kialakított „múzeumban”, a Bear-Lakban.

Hermán Ágnes elmondta, hogy napra kész statisztikát vezet a mackók számáról, 1500 körüli volt a létszám, mikor átköltöztek a „macimúzeumba”, azóta jócskán megduplázódott a plüss, porcelán és egyéb figurák száma. A világ minden tájáról érkeztek mackók a gyűjteménybe és ahogy híre ment kapott és kap ma is, ismerősöktől, ismeretlenektől egy-egy gyönyörű példányt Ági, aki nem tud ellenállni ezeknek a kedves figuráknak, maga is vásárol még olykor egyet-egyet. Az utóbbi időkben – tette hozzá – már nem annyira a macik, hanem az eszközök számát gyarapította, hogy tematikusan elrendezze a lakásban a játékokat. Megvan a tere a bajoroknak, családegyesítés is történt a maciknál, vannak jegesmedvék, angol teddy mackók, van karácsonyi szekció, valamint megtaláljuk Micimackót több változatban.