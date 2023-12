A „GreenCool - Let me influence your green self! - Készségfejlesztés a környezettudatos gondolkodásmód és a fenntartható fejlődés ösztönzéséért az Európa Kulturális Fővárosai (EKF) szövetségében” egy olyan, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán futó Erasmus+ nemzetközi projekt, amelyben öt EKF város (Veszprém, Kaunas, Tartu, Temesvár és Athén) vesz részt. Lényege, hogy a fiataloknak segítsen jobban megérteni a környezetvédelem fontosságát és terjessze a fenntarthatóság üzenetét olyan eseményeken, amit sokan látogatnak.

Fotó: FUX MARCELL

A projekt keretében 2023 szeptemberében elindult egy vegyes (on/offline) kurzus, amely arra tanítja a hallgatókat, hogyan beszéljenek a fenntarthatóságról és segítsék az EU gazdaságának és kultúrájának zöldítését. A Greenfluencer – innovatív zöld kommunikáció című kurzus keretében a Pannon Egyetem hallgatói prezentációs technikák és művészeti alkotások segítségével osztották meg zöld ötleteiket a Greenfluencer eseményen 2023. november 28-án FOTON Audiovizuális Centrumban.

A 4 for green csapat (Haas Laura; Rieger Dorka; Czuczai Dorina; Kiszin Panna) bemutatta „Sok kicsi sokra megy” szlogennel, az úrkúti őskarsztnál forgatott „Együtt a környezetért” c. kisfilmjét, amelyben tippeket osztottak meg arról, hogyan lehetünk egyéni szinten környezettudatosak.

A Trash System csapat (Romhányi Blanka Zoé; Szekszius Barbara; Szirbek Violetta) újrahasznosítható szemétből készített művészeti installációt (trash art), amely a naprendszer sérülékenységére és az űrszemét problémájára hívja fel a figyelmet.

Virág Martina „Hulladékgazdálkodás” c. pecha kucha prezentációjában a műanyag feldolgozás lépéseit ismertette a Pannon Egyetem optikai hulladékválogató berendezésének segítségével. Kiemelte, hogy megfelelő gépiesítés és technológiák nélkül a hulladékgyűjtés és -feldolgozás, illetve az új termék gyártása nem valósulhatna meg.

Fotó: FUX MARCELL

Tóth Bernadett „Fast Fashion” c. kisfilmjében megdöbbentő fotókkal, adatokkal és videó bejátszásokkal hívta fel a figyelmet a túlvásárlás negatív aspektusaira, mint például gyerekmunka, olcsó munkaerő, környezetszennyezés.

A Vissza a tiszta vizekhez csapat (Orosz Ágnes; Győri Alíz) trash art installációval a tengerek és hazai vizeink, mint például a Balaton és a Rába szennyezettségére hívták fel a közönség figyelmét. A készítés folyamatát képkollázsban illusztrálták.

A Pioneers csapat (Szultos Boglárka; Szili Cintia) tagjai saját kreatív Pioneers logót terveztek csapatuknak. Komplex projektjük három részből állt: fehér és zöld kupakokból megalkották a Pannon Egyetem logóját; fényinstallációt alkottak, utalva arra, hogy mindenki zöldítse környezetét; valamint egy kisfilmet készítettek, melyben kortársaik üzentek, hogy számukra miért fontos a környezetvédelem.

Fotó: FUX MARCELL

A Pannon Egyetem hallgatói a felkészülés során észrevétlenül is a saját mikroközösségeik greenfluencereivé váltak.

"A kurzusnak köszönhetően jelentősen bővült a háttértudásunk. Minden órát már izgatottan vártunk, hogy milyen napi challenge lesz. A sok támogatásnak köszönhetően a „Hagyd, hogy beZÖLDítsünk!” eseményen egy csapatként megmutathattuk mindazt az erőt, amit a kurzus ajándékozott nekünk, büszkén képviselve egyetemünket. Beléphettünk a Greenfluencerek világába, bízva abban, hogy együtt tudunk tenni környezetünk védelméért." – mondta Szultos Boglárka, Greenfluencer hallgató.

A bemutatók után, a témákra reflektálva a Greenfluencer hallgatók és a több, mint 60 fős közönség között egy interaktív beszélgetés kerekedett a GreenCool oktatók és a projektmenedzser bevonásával (Dr. Kővári Edit, Dr. Papp Zsófia, Dr. Formádi Katalin, Kruppa-Jakab Éva, Vámosi Réka). Az eseményen megjelent három generáció egyetértett abban, hogy az egyén felelőssége is óriási hatással lehet környezetünkre, és a közösségi összefogásban látnak megoldási lehetőségeket.

A Greenfluencerek bemutatkozását követően sor került Pannon Egyetem díjnyertes „There is no planet B” c. dokumentumfilmjének vetítésére, melyet egy kerekasztal beszélgetés követett az alkotók - Dr. András Ferenc, Elekes Gergő, Horváth Virág, Nagy Krisztina, Szabó B. Eszter - részvételével.

Fotó: FUX MARCELL

2024 tavaszán, a Greenfluencer nemzetközi kurzus keretében, a TARTU 2024 Európa Kulturális Főváros kiemelt eseményén Greenfluencer hallgatók különböző kommunikációs technikák alkalmazásával zöld témákkal lépnek fel a nemzetközi közönség előtt.

Bővebb információ a Greencool projektről a https://greencoolproject.eu/ oldalon érhető el.