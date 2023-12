A szülők mellett a régi tanítványok, a településen élők és itt pihenők is szép számban érkeztek, hogy részesei legyenek a varázslatnak.

Az 1987 óta minden karácsony előtt megrendezésre kerülő produkció az eltelt időhöz illő hírnevet szerezett magának. Idén a harangszó motívum dominált és többször visszatért a különböző produkciókon végig vonulva. A legkisebbek a Caroll of the Bells dallamára vonultak be a színpadra és egyből megnyerték a közönség szívét bájukkal. Később a csengettyűk az ötödikesek kezében szólaltak meg igazodva a vezérmotívumhoz. A fináléban együtt énekeltek a diákok és a tanárok kórusa. A néptáncosok fergeteges bemutatója és a dráma tanszak karácsonyt idéző színdarabja tette teljessé a másfélórás produkciót.

- Nagyon sokat készültek a gyerekek, nagyon intenzív időszakon vagyunk túl, ami a tanároktól és a gyerekektől is feszített munkát kívánt. – Erről már Holczerné Szabó Ágnes főszervező számolt be az este után. Örömmel idézte az egyik kórus énekesének a véleményét: - Tudni kell róla, hogy betegen is vállalta az énekelést. Utána azt mondta, hogy semmiért sem hagyta volna ki ezt a lehetőséget, mert számára, nyolcadikosként ez volt az utolsó, másrészt ez az évnek a legszebb programja. Legszebb eseménye.

Végül még megjegyezte a főszervező, hogy a díszletek elkészítésében nagyon sokat segítettek a kollégái, mindenkinek a munkájára, támogatására szükség volt a sikeres megrendezéshez.