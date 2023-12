A fejlesztés kapcsán Kaj Istán polgármester elmondta: az egyrészt energiaracionizálási célokat szolgál, ám ennél is fontosabb volt számukra az energiabiztonság, s így már két kazán is üzemelt a két szintes épületben.

A kazánt beszerelő Murvai Antoni próbaüzemet végez. Mögötte Kaj István polgármester

Fotó: Gyuricza Ferenc

- A pusztaszentlászlói óvoda és bölcsőde fűtése ezidáig gázüzemű kazán segítségével, illetve központi rendszeren keresztül történt – magyarázta a polgármester. – A 2022 őszén jelentkezett energiakrízis azonban arra ösztönözte a képviselőtestületet, hogy a költségnövekedések ellensúlyozására, illetve a fűtés állandóságának biztosítása érdekében alternatív megoldásokat keressünk. Ennek során döntött úgy a képviselőtestület, hogy egy 76 kilowatt teljesítményű fatüzelésű kazánt, illetve hozzá egy 3000 literes puffertartályt vásárolunk, ugyanakkor a meglévő gázkazánt is üzemben tartjuk.

Kaj István szerint ennek praktikus okai vannak, azokon a napokon, amikor az intézmény nem fogad gyermekeket – tehát hétvégeken, ünnepnapokon, vagy intézményi szünet idején – a gázkazán tartja az alacsonyabb hőmérsekletet, míg a nyitvatartási napokon a fatüzelésű kazánnal oldják meg a fűtést. Utóbbit a falugondnok és az önkormányzat által foglalkoztatott karbantartó kezelik, a tüzifát pedig a fizikai dolgozók dolgozzák fel a kazánhoz.

- Ezzel a megoldással a korábbi gázköltségünk a felére-harmadára csökkent – folytatta Kaj István. – A teljes megtakarításunk természetesen nem ennyi, hiszen tűzifát kell biztosítanunk az új kazánhoz, de a megtakarításunk így is több százezer forintos nagyságrendű. A tűzifa olcsóbb, mint a gáz, aminek az ára a mi esetünkben a nyolcszorosára emelkedett, ugyanakkor van vele munka, de így is hasznos volt ezt a döntést meghoznunk. Az új fatüzelésű kazán segítségével ráadásul a használati melegvizet is elő tudjuk állítani, ami szintén hozzájárul az említett mértékű költségmegtakarításhoz.

A polgármester azt is elmondta: az energiahatékonyság növelése és a további költségcsökkentések érdekében az óvoda épületét külső szigeteléssel látják el. Erre az időjárás függvényében várhatóan az első negyedévben sor kerül, a beruházás költségeire pedig a területi operatív programban elnyert pályázati támogatás biztosítja a fedezetet.