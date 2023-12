A település egész közösségét megszólította az önkormányzat a rendezvénnyel, melyre kedves műsorral készültek többek között a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola diákjai és a nemesnépi színjátszócsoport tagjai is, mosolyt csalva a közönség soraiban helyet foglalók arcára. Az ünnepség kezdetén Nemes Kálmán polgármester szólt a megjelentekhez és kívánt áldott ünnepeket a falu közösségének, majd köszöntőt Hári József alpolgármester mondott, melyben úgy fogalmazott: az ünnep hangulatában észrevétlenül is jobban egymásra figyelünk, s arra gondolunk, hogy mivel lephetnénk meg szeretteinket. Advent időszakában próbálunk többet mosolyogni, békeszeretővé válni és sokkal jobban, többször igyekszünk megbocsátani.

- A karácsony az az ünnep, ami megismételhetetlen és ami évről évre újabb reményt ébreszt minden emberben, egy gazdagabb, tartalmas élet megteremtésére - mondta Hári József. - A karácsony emellett az összetartozás jeles ünnepe is, nem csak a családok, rokonok összetartozásának bizonyítéka, hanem az is, hogy mindannyian egy nagyobb közösség méltó tagjai vagyunk.

Végül köszönetet mondott azoknak, akik egész évben segítették Kerkafalva fejlődését, az önkormányzat munkáját, a rendezvények sikeres megvalósítását.

Részt vett az ünnepségen és köszöntötte a megjelenteket Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is és gratulált a rendezett településhez, mint mondta: látszik, hogy az önkormányzat és a helyiek is odafigyelnek a környezetükre. Ehhez a kormány fejlesztési támogatásokkal tud hozzájárulni, például a Magyar falu programmal, hogy a települések lakói megvalósíthassák elképzeléseiket. Arról is szólt, hogy az ünnepi időszakban figyeljünk oda családunkra és a közösség tagjaira is.