Ennek során többek közt arról beszélt: ha egy közösség együtt akar ünnepelni, akkor arra az advent időszaka, a várakozás négy hete, az Újszülött eljövetelére való készülődés az egyik legjobb alkalom. A képviselő szerint ilyenkor arra is lehetőségünk nyílik, hogy számot vessünk a lassacskán mögöttünk hagyott évről. Pusztaederics büszke lehet a teljesítményére, hiszen az önkormányzat munkájának és a hatékonyan felhasznált lehetőségeknek köszönhetően tovább fejlődött a mintegy 170-180 fős falu. Cseresnyés Péter utalt arra is, hogy az elmúlt évek során sikerült a karácsonyi ünnepségnek is helyet adó közösségei teret felújítani, illetve volt lehetősége a településnek járdafelújításra is, ugyanakkor azt is elismerte, hogy a községbe vezető bekötő út is felújításra szorul.

- Számottevőek ezek az eredmények, de a legfontosabb mégis az, hogy a családjuk körében nagyon jól érezzék magukat, legyen egészség, a gyermekek növekedjenek, és tudjanak örülni egymásnak – zárta gondolatait a képviselő.