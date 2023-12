Egy hete sokan örültek, főleg a gyerekek, hogy Mikulás megrázta nagy szakállát, s Holle anyó is havat küldött a földre. Most azonban enyhébbre fordult az idő, így a karácsonyvárás inkább őszre jellemző hangulatban telik. Ismét az esernyőké és esőkabátoké az elsőség, a korcsolya egyelőre csak fedett helyen használható, a szánkózás pedig egyre távolibbnak tűnik. Tócsákat kerülgetve közlekedtünk szerdán, s ahogy a mellékelt fotónk is mutatja, ebből a kameraszögből bizony olybá tűnt, mintha vízparton állna a zalaegerszegi református templom.