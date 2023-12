Dr. Németh József 1972-1992 között irányította a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságát. Nevéhez fűződik a múzeum négy alappilléren nyugvó gyűjteményi struktúrájának - régészet, néprajz, helytörténet, művészettörténet - kialakítása. Komoly érdemei voltak a falumúzeum felépítésében.

A város közössége fontosnak tartja elődei tiszteletét, megbecsülését, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester az emléktábla leleplezése előtt elhangzott beszédében.

A mostani nemzedék tudja, nem a semmiből teremtve valósít meg álmokat, mert óriások vállán állhat, olyan elődökre támaszkodhat, akik lerakták az alapokat. Sokat tettek azért, hogy Zalaegerszeg ilyen várossá, büszke közösséggé váljon. Eben rendkívül fontos szerepet vitt dr. Németh József. Személyes élményeit is felidézte az egykori múzeumigazgatóval kapcsolatban, hiszen az ő inspiricója keltette fel a város története iránti érdeklődését, ami azóta is fontos része életének. Olyan embernek állítunk emléktáblát, aki mosolygós, kedves személyiségével Zalaegerszeg mindennapjainak részeseként erősítette a közösséget, maradandót alkotott a múzeum működtetésében, az irodalomtörténet és a várostörténet terén is. Ezt sohasem feledhetjük, mondta.

A kollégák nevében dr. Kostyál László idézte fel első főnöke, dr. Németh József alakját. Közös munkálkodásuk 38 évvel ezelőtt kezdődött, és az együtt töltött évek meghatározónak bizonyultak számára.