Kerkakutason a kultúrházban helyi és környékbeli termelők, kézművesek kínálták termékeiket. Főként különféle ajándéktárgyak közt válogathattak az érdeklődők, az egyesület tagjai is készítettek az alkalomra különféle asztali és függődíszeket, de találtak díszített mézeskalácsot, mézespuszedlit és kézműves ékszereket is a vásárra ellátogatók. Emellett mézeslakács-díszítés, arcfestés és kreatív foglalkozás várta a gyerekeket.

Az adventi rendezvény az első a sorban, de számos terve van a Kerkakutasért Egyesület 17 fős tagságának. Minderről Őr Ildikó, a civil szervezet elnöke és Kertész Lászlóné, az egyesület tagja számolt be.

- Idén alapítottuk meg az egyesületet azzal a céllal, hogy településünket és a környező falvakat, ezt a térséget itt az Őrség, Hetés és Göcsej határán, a Kerka völgyében megismertessük minél nagyobb körben, felhívjuk a figyelmet magunkra, hiszen számos megőrizni érdemes hagyományunk van - mondta Őr Ildikó. - Emellett szeretnénk arra is rávilágítani, megmutatni, hogy a falvak élhetőek, itt van jövő, nem csak múlt, megoldható az önfenntartás és bárki megtalálhatja a számítását. Ezt mutatja az is, hogy nálunk a faluban már alig van eladó ház.

- Közel száz fő a település lélekszáma, a tényleges lakosság 60-70 fő -vette át a szót Kertész Lászlóné - jópáran újonnan beköltözők. Az egyesületet azért is hoztuk létre, mert ahogy az idősek elmennek, úgy a régi hagyományok is elvesznek, és szeretnénk a fiataloknak új hagyományokat teremteni, s amit lehet, megtartani. Jó csapatunk van, felvállaljuk a szervezést, egyesületként könnyebben jutunk hozzá támogatáshoz, ami szükséges a működéshez és a színvonalas programokhoz. Terveinkben partner az önkormányzat is, hiszen úgy tudunk előrejutni, ha összefogunk.

Hozzátette, hogy Kerkakutas a legnagyobb lélekszámú falu ezen a részen, igyekeznek megtartani a népességet, örülnek az új lakóknak, hiszen ez jelenti a jövőt.

Az adventi vásár csak a kezdet, jövő évre már több tervük is van, az első rendezvényük februárban a húshagyó keddi maszkázás lesz, ami korábban nagyszabású esemény volt a faluban, ezt igyekeznek feleleveníteni, illetve tartanak majd programot a húsvéti ünnepekhez, vagy akár a szürethez kapcsolódóan a népszokásokra építve. Terveik szerint újra megszervezik majd a vargányafesztivált, illetve nyári napközis tábort gyerekeknek kézműves foglalkozásokkal és a környék bemutatásával.