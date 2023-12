Az evangelista egyház nagykanizsai közösségi termébe a fiatalok karácsonyi ünnepi műsorra várták a gyülekezet tagjait. Az eseményen örömteli pillanatoknak lehetettek tagjai a jelenlévők. A meglepetésről elöljáróban Lengyák István, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület soros elnöke számolt be.

- A karácsonyi rendezvény jó alkalom arra, hogy a fiatalok közösségének átadjunk egy rendkívüli kitüntetést, illetve az erről szóló értesítést, ugyanis a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyarország Felfedezői Közösséggel együttműködve örökség serleget adományoz a szervezetnek eddigi tevékenységéért - mondta, majd a közösséget úgy jellemezte, hogy ők azok, akiket minden jó ügy "besoroz", akik mindig megjelennek ott, ahol valakinek segíteni kell s a különféle művészetek és a karitatív munka terén olyat alkotnak, ami ritka. Figyelnek az elesettekre, hátrányos helyzetűekre és sok dicsőséget hoznak a városnak.

Fotó: Korosa Titanilla

A méltatásban elhangzott, a három művészeti és egy kreatív csoportból álló egyesület gyökerei 15 ére nyúlnak vissza. A közösségben közel 200 fiatal fejti ki közösségi tevékenységét, amelyben halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok is vannak. Az egyesület célja, hogy a fiataloknak a művészi munkával, az örökségápolással és karitatív tevékenységgel olyan közösséget teremtsenek, ahol biztonságban érzik magukat és előítélet nélkül lehetnek önmaguk.

Fotó: Korosa Titanilla

A díj adományozásáról szóló értesítő levelet Szollár-Nikolics Zsanna, az egyesület vezetője vette át.

- Nem számítottam erre a díjra, el sem tudom mondani mekkora öröm és megtiszteltetés - fogalmazott meghatottan, majd az egyesület tevékenységéről szólt. - Nincs hónap, hogy ne lenne programunk, több mint 50 fellépést viszünk egy évben, de a jótékonysági munkánk is jelentős, főként ilyenkor december. Folyamatosan próbálunk fejlődni, és jó azt látni, hogy a gyerekek élvezettel, örömmel, mosolyogva jönnek. Azon túl, hogy a gyakorlásnak látható nyomai vannak a fellépéseken, az igazi eredmény az a belső érték, amit képviselünk, és, hogy nagy, több mint 200 fős családunk van.

Fotó: Korosa Titanilla

Arról is beszélt, hogy sok tervük van a jövő évre: bemutatják újra a Valahol Európában című darabot, illetve saját musicalt írnak. Az elveszett mesék város egy Disney féle történet lesz énekkel, tánccal. Februárban nemzetközi táncversenyen vesznek részt több mint 150 gyerekkel, illetve két gálát és négy premier bemutatót is tartanak majd. A karitatív oldalt is szeretnék erősíteni, az állatmenhely projektet tovább vinni, bővíteni és folytatni az adományozást.

Az örökség serleg díjat a Magyar Kultúra Napja központi díszünnepségén adják át az egyesületnek 2024. január 20-án Budapesten.