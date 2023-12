A zalaegerszegi Polgár Péter gyermekkora óta ismerte Németh Andrást, hiszen annak idején azonos óvodás csoportba jártak Pókaszepetken. A barátságuk később is megmaradt, 1981/82 táján együtt hozták létre azt a Slozzy Rock elnevezésű formációt, amely mindkettejük zenei karrierjének legelső komolyabb pontját jelentette.

Németh András az Inkább egyedül című Tales Of Evening dal klipjének forgatásán

Fotó: Gyuricza Ferenc

- A Slozzy Rockot négyen alapítottuk, András volt az énekes-gitáros, a testvére, Tamás, aki sajnos már 1995-ben elhunyt, a dobos, Farkas István a basszusgitáros, illetve én szintén gitáron játszottam ebben a zenekarban is – mondta lapunknak Polgár Péter. – Punkzenével indultunk, játszottunk többek közt Ramones dalokat, de a Slozzy Rock inkább rockzenekarnak számított. Saját dalaink is voltak, melyek megírásában András is jelentős szerepet vállalt.

A Tales Of Evening zenekar egy korábbi felállása. Elől balról Németh András, jobbról Ádám Attila

Forrás: ZH-Archívum

A Slozzy Rock bár csak 3-4 éven keresztül volt igazán aktív, ám Polgár Péter szavaival élve egy soha meg nem szűnő zenekar volt, amely nemrégiben újraindult, s nagyszerű nosztalgiabulikat játszottak. Ezeken a koncerteken Németh András is ott volt a színpadon, és szemmel láthatóan élvezte is a régi zenésztársakkal közös fellépéseket.

A Slozzy Rock zenekar az aktív működése idején

Forrás: Polgár Péter archívuma

- A Slozzy Rock után a Blues Mission volt a következő közös zenekarunk, ebben András szintén mint énekes működött közre, igaz, csak egy rövid ideig – folytatta Polgár Péter. – A Blues Missionnal már Budapestre is eljutottunk, a legendás Viking Klubban volt koncertünk. Aztán következett a Ducktales, ami az akkori kornak megfelelően inkább már klasszikus rockzenét, például AC/DC-t játszott. Ehhez a zenekarhoz András már mint basszusgitáros-énekes csatlakotott. A Ducktales-nek kettőnkön kívül az énekes Dolgos Péter, a gitáros Horváth Tibor, illetve a dobos Varga Satu Zoltán volt még tagja.

A Ducktales sem volt hosszú életű zenekar, s azt követően már szétvált a két gyermekkori barát zenei pályája. Németh András egy President nevű formációban folytatta, s közben egyre inkább nyitott a vendéglátós zenélés felé. Létrehozta a Fantasy nevű bulizenekarát, amely főleg a Balaton környékén aratott hatalmas sikereket. A Fantasy bár változó felállással, de egészen mostanáig létezett. Közben András játszott a Tales Of Evening nevű zenekarban is, amit a billentyűs Ádám Attila vezetésével zalai zenészek hoztak létre 2011-ben. A Tales Of Evening a hazai szimfonikus metal első számú formációja volt, amely előtt még a nemzetközi áttörés lehetősége is felmerült, ám előbb a Covid-járvány, majd a gitáros Ribarics Tamás halála tétlenségre kényszerítette őket.

A Slozzy Rock a közelmúltban

Forrás: Polgár Péter archívuma

- András nem volt alapító tag a Tales Of Eveningben, ő azt követően csatlakozott hozzánk, miután az első basszusgitárosunk, Jánosi Péter távozott – idézte vissza Ádám Attila. – Ha jól emlékszem, ez talán az első koncertünk után történt, vagyis viszonylag hamar a csapatunk tagja lett. Az akkori dobosunk, Pálosi Róbert javaslatára kerestük meg őt, s azonnal kiderült, hogy egy rendkívül gyakorlott, képzett zenész, aki nemcsak a hangszerén játszott jól, de a vokálok terén is számíthattunk rá. Nagyon érezte a a színpadot, a konferálásból is folyamatosan kivette a részét, illetve nagyszerű zenei ötletei is voltak. Az első albumunk valamennyi bőgőtémáját ő játszotta fel, de a második lemezünkön szereplő A szél feltámad című dal klipjében is látható-hallható volt.

Németh András idősebb volt, mint a Tales Of Evening tagjai, Ádám Attila szerint ennek ellenére nem merültek fel közöttük generációs problémák. Bár a szimfonikus metal viszonylag új zenei irányzatnak számít, ám a basszusgitáros nagyon érezte azt is. Attila szerint a több évtizedes zenei tapasztalatnak köszönhetően könnyen tudott a modernebb zenei felfogáshoz alkalmazkodni.

- Az útjaink azért váltak el, mert András egyszerre több zenekarban is játszott, s amikor a Tales Of Evening egyre sikeresebb lett, az elfoglaltságai hátráltatták volna az előrelépésünket – árulta el a billentyűs. – Ezt is át tudtuk beszélni, közösen döntöttünk úgy, hogy nélküle folytatjuk tovább, de a barátságunk továbbra is megmaradt. Tartottuk a kapcsolatot, többször találkoztunk a Balatonnál, mindig öröm volt vele újra összejönni. András szívvel-lélekkel a zenének élt, élvezte a színpadot, és folyamatosan mosolygott. Az egyik legnagyszerűbb srác volt, akivel valaha is találkoztam, rendkívül lesújtott a halála.

Polgár Péter hasonlóan emlékszik vissza barátjára. Mint mondja, azt bizonyára kevesen tudják, hogy Németh András katolikus iskolába járt, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba, ám ez egyáltalán nem volt hatással rá, ő valóban megélte a rock and rollt. A színpadon érezte igazán jól magát. Egy jó hallással rendelkező, kiváló zenész, s életvidám ember volt, aki folyamatosan ötletelt, mindig előrukkolt egy-egy új elképzeléssel.

- Amikor utoljára beszéltünk, akkor is mondta, hogy csináljunk egy új zenekart, s taroljuk le a Balaton környékét – teszi még hozzá a gitáros. – Sajnos, erre már soha nem lesz lehetőségünk.