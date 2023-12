A Vasemberházban rendezett ünnepségen elsőként a házigazda képviseletében Balogh László polgármester szólt. Mint mondta: a történelmi múlt, a települések, intézmények és vállalkozások közötti jó kapcsolat és a dél-zalai horvátság régóta erős alapot biztosít a két határmenti térség kapcsolatának szorosabbra fűzéséhez.

- A mai napon a kapcsolatépítés alapkövének lerakása történik meg, ami reményeink szerint rövid időn belül számos új szakmai-gazdasági együttműködéshez vezet - fogalmazott Balogh László, aki hozzátette: a jövőben nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a gazdasági integrációra, a közös uniós projektekre, s bővíteni akarják az oktatás, a kultúra és a sport területén meglévő kapcsolatokat.

A rendezvényen felszólalt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki úgy fogalmazott: a most aláírt dokumentum elősegíti a különböző területeken való együttműködés folytatását, ugyanakkor új célokat is kijelöl. Ilyen például az Murakeresztúr és Kotoriba között létesítendő új Mura-híd, amelyfizikai összeköttetést is jelentene a két régió között.

Horvát oldalról Matija Posavec, Muraköz megye főispánja látte el kézjegyével a megállapodást, majd arról beszélt, hogy a dokumentum új lehetőséget és keretet ad az együttműködésre.