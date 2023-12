Mrakovics Miklósné, az egyesület elnöke elmondta, az immár 55 éve töretlenül működő és egyre népszerűbb egyesületnek volt mint ünnepelnie, hiszen szakmai előadásokon, tanulmányutakon ez évben is sikerrel gyarapították kertészeti ismereteiket, a jubileumi ünnepség alkalmával a szokásosnál is színesebb kiállításon mutatták be kertjük terményeit, a belőlük készült savanyúságokat, lekvárokat, kompótokat, italokat.

Fenyőfa helyett karácsonyi dekorációk készítettek maguknak a kertbarátok. A képen: Kulcsár Teréz, Vörös Józsefné és Mrakovics Miklósné

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az idén is aktívan kivették részüket a városi rendezvényekből, a karitatív akciókból, helytálltak a művelődési központ programjaiban - a legutóbb a városrészi adventi ünnepségen - miként sok éve teszik -, a gyerekekkel együtt formázták, sütötték, díszítették a mézeskalácsot.

Az ünnepi hangulatot karácsonyi versekből, énekekből összeállított műsor emelte. A képen (balról jobbra) Vörös Józsefné, Mrakovics Miklósné, Domján Miklósné, Kulcsár Teréz és Horváth Lászlóné

Fotó: Fincza Zsuzsa

Természetesen a népszerű hagyományos programjaik - borbírálat, Márton-napi találkozó - sem maradtak el. A 55. közös adventi rendezvény hangulatát karácsonyi dalokból, versekből összeállított műsorral emelték. A terített asztalon az asszonyok jóvoltából kacsazsíros kenyér, finomnál finomabb sütemények, a férfinépnek köszönhetően saját termésű borok fogadták a vendégeket.

Ezúttal köszöntötték kerek születésnapjukat ebben az évben betöltő kertbarátokat - a képen Németh György az egyesület nevében pezsgővel ajándékozza meg az ünnepelteket. Balról jobbra Hajgató Erika, Vörös Józsefné, Németh György, Magasi Gyuláné, Both Istvánné, Mrakocics Miklósné

Fotó: Fincza Zsuzsa

A rendezvényt színesítette, hogy ezúttal köszöntötték az idén kerek születésnapjukat ünneplő tagjaikat is.