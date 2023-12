A jelképes átadón Simon Zoltán ügyvezető elmondta, az év végi számadás és adventi készülődés során gondoltak arra, hogy szebbé varázsolják egy nehezebb körülmények között élő család otthonát. Remélik, hogy példájukat követve más vállalkozók is hozzájárulnak ahhoz, hogy Vanda, Levente, Zéta és Laurent megszépült házban nőhessenek fel, azaz a helyreállítási és festési munkálatokban segédkeznek. A cég munkatársai januárban építik be a nyílászárókat. Zsolnai Judit intézményvezető a család nevében is megköszönte a felajánlást, mint mondta, jó helyre kerül az adomány.