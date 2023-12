A Zalaegerszegi Vadászegyesülethez tartozó kiskutasi helyszín bevételét a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház gyermekosztálya részére ajánlották fel a résztvevők. Az országos program zalai koordinátora, Molnár Marcell elmondta: a jótékonysági vadászatot hagyományosan december 27-én rendezik meg, s annak elsődleges célja az egészségügyi intézmények eszközparkjának fejlesztése, azaz a résztvevők jellemzően gyermekosztályok számára ajánlják fel a bevételt.

– A vadászat résztvevői személyes jelenlétükkel, azaz a részvételi díjjal támogatják az akciót, de ahhoz bárki csatlakozhat külsős támogatóként is – magyarázta Molnár Marcell. – Örömmel láttuk, hogy idén több volt a támogató, s az is nyilvánvaló, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a nagyvad vadászat iránt. A jótékonysági akció mellett a program célja még a vadászati kultúra hagyományainak ápolása, illetve a vadászat társadalmi megítélésének javítása is.

Rigyác mellett, a Riva Földtulajdonosi Vadásztársaság területén délután három órakor kezdődött a vadászat. Előtte Balassa Kornél, a község polgármestere mondott rövid köszöntőt, mely során azt is kiemelte, hogy az itt befolyt összegből egy közeli egészségügyi intézmény, a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház csecsemő- és gyermekosztályát támogatják. Rigyác harmadik alkalommal biztosít lehetőséget a vadászatra, s ők voltak az elsők az országban, ahol a karitatív akció során nagyvadra is lehetett lőni. Ezen a helyszínen idén 15 vadász csatlakozott a programhoz.