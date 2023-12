Zaol podcast 1 órája

Édes györöki sikerek – minden versenyen nyerni szeretne Vadócz Jenő és csapata (1. rész)

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az Év Szaloncukra versenyben idén a Promenád Kávéház fügés-diós édessége győzedelmeskedett, a balatongyöröki vendéglátóhely azonban a tavalyi megmérettetésen is remekül szerepelt. Sőt, Vadócz Jenő szinte az összes létező cukrászati próbatételről hozott már haza valamilyen díjat. A fiatal szakember most is készül több jövő évi gasztronómiai versenyre, közben pedig igyekszik kollégáival együtt visszatérő vendégkört kialakítani.

Szalay Balázs

Vadócz Jenő cukrász Fotó: Szalay Balázs

A Zaol-podcast vendége Vadócz Jenő cukrász, akivel nyári és téli édességekről, a győztes györöki finomságokról és a minőségi balatoni vendéglátásról beszélgetünk.

