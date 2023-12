A karácsony üzenete 1 órája

Dr. Székely János püspök tartott ünnepi szentmisét Zalalövőn

A karácsony ünnepe azt üzeni, hogy Isten számára minden ember élete végtelenül fontos és végtelenül értékes. Nemcsak a jómódúé, hanem még inkább a szegényé, nemcsak az egészségesé, hanem még inkább a betegé, nemcsak a fiatalé, hanem az idősé is, s nemcsak a művelté, hanem az egyszerűé is – fogalmazta meg dr. Székely János, a szombathelyi egyházmegye főpásztora vasárnap délelőtt Zalalövőn, ahol nemcsak ünnepi szentmisét tartott karácsony apropóján, de előtte az adventi koszorú negyedik gyertyáját is meggyújtotta.

Gyuricza Ferenc Gyuricza Ferenc

Dr. Székely János meggyújtja az adventi koszorú negyedik gyertyáját Zalalövőn Fotó: Gyuricza Ferenc

Az északnyugat-zalai kisvárosban advent valamennyi vasárnapján jelentős számú érdeklődő kísérte figyelemmel a koszorú gyertyáinak lángra lobbantását. A negyedik gyertyaláng a szeretet jelképe, a püspök ezért is beszélt arról a végtelen kegyelemről, amivel Jézus Krisztus, az emberek felé fordult. – Kezébe vette ezt a világot, átölelte, s életét adta értünk – emelte ki a püspök, majd így folytatta: – A karácsony azt üzeni, hogy ez a világ végtelenül nagy kincs a Teremtő számára. Fontosak vagyunk neki. Ezért adjunk hálát az ünnep fényéért, engedjük be ezt a nagy ajándékot, s adjuk majd tovább. Ne csak most, a karácsony napjaiban, hanem az egész következő éven át tegyük karácsonyibbá ezt a világot sok kicsi ajándékon, mosolyon, jóságon és segítésen keresztül. Dr. Székely János a zalalövői Szent László király plébániatemplomban tartott ünnepi szentmisén

Fotó: Gyuricza Ferenc A gyertyagyújtást követő ünnepi szentmisén dr. Székely János prédikációjában az előbbi gondolatokat folytatva úgy fogalmazott: karácsonykor Isten szeretetének szelíd ereje ragyog fel, s egyben azt kérte a jelenlévőktől, hogy mutassák ki egymás iránt érzett szeretetüket, és tudjanak köszönetet mondani, esetleg bocsánatkérésüknek hangot adni.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!