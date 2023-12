Jövő nyáron lesz öt éve, hogy a volt Pais-iskola épületében működő intézmény fenntartását a Szombathelyi Egyházmegye vette át. Főpásztora, dr. Székely János püspök személyesen kívánta biztosítani az otthon gondozottjait, hogy közösségük számára ugyanolyan fontosak, mint a családnak a köztük élő idős hozzátartozók. Bár évközben máskor is le-leutazik Zalaegerszegre és megkérdi, jól megy-e a soruk, ezúttal karácsony közeledtével ajándékot is vitt az öregeknek és a róluk gondoskodó dolgozóknak.

A püspökatya helybe vitte az áldást és oltáriszentséget az otthon lakóinak

A Rákos József diakónus segédletével celebrált ünnepi szentmisén ismeretlen költő "Mindig csak adni" című versét idézve a "jó öreg kút" példáján az önzetlen segítés, az áldás és a szeretet fontosságát hangsúlyozta: "A jó öreg kút csendesen ontja vízét/ így telik minden napja./ Áldott élet ez, fontolgatom:/ csak adni teljes életemben./ Mindig csak adni?/ Ez terhet is jelenthet!/ Jó kút, nem érzed ezt a terhet?/ Belenézek, tükre rám ragyog,/ de hiszen a forrás nem én vagyok!/ Árad belém, csak továbbadom. Vidáman, csendben és szabadon./ Hadd éljek ilyen kút-életet,/ Osszak áldást és sok-sok szeretetet!/ Nem az enyém, Krisztustól kapom,/ Egyszerűen csak továbbadom." A feladatunk, hívta fel a püspökatya a hallgatóság figyelmét, hogy továbbadjuk azt a sok szeretetet, csodát, amivel Krisztus, mint bővizű forrás feltöltötte a lelkünket, az élményt, amiben részünk volt, a tanítást, a sok szépet amit szüleinktől kaptunk. Karácsonykor hajlamosak vagyunk elveszni a külsőségek megteremtése, a talmi csillogás, az ajándékok beszerzése és más kevésbé fontos dolgok bűvöletében, s elfeledkezünk a legfontosabbról, a gyermekről, a megszületett megváltóról, akiről az ünnepnek szólnia kellene. Mint az anya, aki a vendégfogadásra készülődés lázában égve a nagymama gondjaira bízta az újszülöttjét, aztán "az ünneplés" közepette "elfelejtett" érte menni. Nyissuk ki a szívünket, - kérte a főpásztor - engedjük be a békességet, legyenek csendes perceink, óráink az ünnepnapjainkban, engedjük, hogy Isten jósága, szeretete, feltöltse a szívünket, megérintse a lelküket. Azok tudják befogadni a karácsony fényét, akik kinyitják előtte a szívüket, az életüket, ne feledjük: arra születtünk, hogy szeressünk, hogy adjunk. A püspök atya több kedves történet is megosztott a meghatódott hallgatósággal, például a lelkészről, aki a Bibliából olvasott fel haldokló ateista barátjának, az idős asszonyról, aki földi léte végére érve gyóntatója elé tárta az egész életét, a kisfiúról, aki édesapjával karácsony előtti éjszakán titokban, "mint az angyalok", saját kezűleg hasogatott tűzifát hordott egy szegény özvegyasszony kunyhójához.

A közösség képviseletében dr. Marx Gyuláné intézményvezető (a képen jobb oldalt) mondott köszönetet, a lakók nevében Orbán István, a dolgozók sorából Horváth Gyuláné adott át ajándékot a püspökatyának

A rendhagyó misén nem a hívek vonultak fel a szentáldozáshoz, hanem a püspökatya helybe vitte a kerekesszékben ülő, s a nehezen mozgó idős emberekhez az oltáriszentséget, az ágyban fekvő betegek pedig a szobájukban kapták meg az áldást. Az ajándékozás sem maradt el: a gondozottak és a gondozók a nap emlékezetére karácsonyi szentképet kaptak az egyházmegye főpásztorától, aki viszont az otthon dolgozói által készített angyalkás díszekkel ékesítheti majd a fenyőfáját.

A szentmise után kötetlen beszélgetéssel folytatódott a találkozó

A szentmise után kötetlen beszélgetésre is jutott idő. Szóba került például az 2022-es népszámlálás egyik megállapítása, mely szerint hazánkban gyengülni látszik a vallásosság. Számunkra viszont ugyanolyan érdekes, hogy az országban Zala és Vas vármegyében a legmagasabb (49-, és 48 százalék) a katolikusok aránya. Az összes keresztények aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében a legmagasabb (59 százalék), ezután következik Vas (57 százalék) majd Zala (53 százalék).

Az idősotthon minden lakója és dolgozója szentképet kapott ajándékba dr. Székely János megyéspüspöktől

A magukat kereszténynek vallók aránya Budapesten, valamit Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a legkisebb, a nagyvárosokban szerényebb a vallásosok tábora, mint vidéken - ebben a püspökatya szerint szerepe lehet a vidéki ember bölcsességének, természet közeli életének, közösségibb gondolkodásának. Vas és Zala esetében a keresztény vallás erejét erősítette, hogy annak idején a török megszállók nem romboltak annyit a hiten. A kiemelkedő vallásosságban szerepet játszhat az is, hogy Zala vármegyében szegényebbek az emberek, s számukra éltetőbb a hit, a vasiak gazdagabbak, de szókimondóbbak és bátrabbak is, nem félnek vállalni a meggyőződésüket.

Az ágyban fekvő betegeket is felkereste és megáldotta az egyházmegye főpásztora

Mindenesetre a kereszténységnek önvizsgálatra, megújulásra van szüksége. Kellenek a hiteles lelkipásztorok, egyházi vezetők, a szegények és a rászorulók sokkal odaadóbb, nagylelkűbb megsegítése - summázta véleményét az egyházmegye főpásztora. Mint példázta: az Északi-tengeren hatalmas jéghegyek gyakran erős széllel szemben is úsznak - a jéghegyek nagyobb része ugyanis a tengerben van. Nekünk, keresztényeknek muszáj megtanulni a széllel szemben is úszni, s ezt akkor tudjuk megtenni, ha életünknek, vallásunknak mélysége is van.