A vendéget Iványi Ildikó, a klub vezetője köszöntötte. Az előadásból kiderült, a XVI.-XVII. században arab közvetítéssel éledt újjá a Nyugat-Dunántúlon a római fürdőkultúra, amely a gyógyulást és a szórakozást egyaránt szolgálta. Nemcsak az arisztokraták, hanem a köznemesek is jártak meleg fürdőkbe, egyebek közt köszvény gyógyítása okán. A korabeli dokumentumok jelzik, Kanizsán, Sárváron, Hévízen is élénkül a fürdőkultúra helybeni jelentősége, de például gróf Nádasdy Tamás az 1550-es évek közepén Pozsonyba utazva, népes küldöttsége összes tagját befizeti az ottani közfürdőbe. A történész talált adatot arra is, hogy Ormándi Ferenc köznemes 1567-ben Pöstyénbe utazik fürdőkúrát venni, a költségeket pedig egy jobbágytelek eladásából fedezi. Az előadás, melynek előzménye lapunkban is napvilágot látott két éve a levéltári sorozatban, rávilágított, hogy a sötét és piszkos középkor negatív mítoszt számos tény árnyalja.