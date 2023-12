A felhívásban az is olvasható: „nincs más dolgod, mint hogy felvedd a karácsonyi csúnya pulcsidat, és szelfizz Keszthelyen az adventi forgatagban, vagy a város nevezetesebb pontjain”. Fontos, hogy a képen felismerhető legyen: a kép a Balaton fővárosában készült.

Korhatár nincs, a család egészen kicsi tagjától a nagyapáig bárki pályázhat, a lényeg a kreativitás. Aki elfogadja a kihívást, a fotóját feltöltheti Csúnya Pulcsi Keszthely Facebook- vagy Instagram-oldalra, illetve elküldheti a [email protected] ímélcímre is, illetve a Hello Keszthely-applikáción keresztül is lehet csatlakozni, január 10-ig. Aki az utóbbi lehetőséget választja, s ott van az első száz nevező között, csúnya pulcsis hűtőmágnest kap ajándékba.

A legjobbnak ítélt jelentkező nyereménye egy két főre, két éjszakára szóló voucher a keszthelyi Hotel Helikonba, illetve 2 fő részére belépőjegy a Viviera Beachre.

A Karácsonyi csúnya pulcsi challenge kapcsán Manninger Jenő polgármester közösségi oldalán azt írta, ő is elővette e ruhaneműt.

– Bár egyre több nemzet kezdi magáénak érezni az ünnepkört idéző pulcsit, de emlékszem, Bill Cosby, a híres amerikai humorista volt a modern változat úttörője, aki a nyolcvanas évek egyik sitcom sorozatában tűnt fel egy erősen megkérdőjelezhető mintázatú és színű pulóverben. Mondhatni, neki köszönhető, hogy karácsonyi jelkép lett belőle – emlékeztetett a városvezető.