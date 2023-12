A meghitt karácsonyi programot a felső tagozatosok verses összeállítása nyitotta meg, majd a 4.b osztályosok Koldus-ének című szívhez szóló, tanulságos mesejátéka következtek.

Az énekkarosok produkciója után három moderntánc-csoport lépett fel egymást követve: a 4.a osztályosok, az 1. osztályosok és a 2. osztályosok remekül szerepeltek. Az 5. osztályos énekkarosok a karácsonyi harangokat idézték fel vidám dalukkal, majd a 4.c osztályos tanulók ünnepi gondolatai, dalai, táncai és fényjátéka aratott nagy sikert. Ezután újabb három moderntánc-csoport fokozta a nagyszerű hangulatot: az 5-6. osztályosok, a 3. osztályosok, valamint a 4.b és c osztályosok is bemutatták karácsonyi koreográfiáikat. Az iskola hagyományaihoz híven a tanári kórus is énekelt.

A közönség telve élményekkel, szívükben a fényes hangulattal és az angyal üzenetével hallgatta meg a műsor végén a tanári és a tanulói kórus előadásában a Csendes éj című dalt magyarul, németül és angolul, közös éneklésre invitálva a közönséget is.

A műsort összeállították és a tanulókat felkészítették: Benkőné Bánáti Bernadette, Horváthné Szaboljev Erzsébet, Németh Éva, Vagrin-Kiszelovics Katalin, Fallerné Márkus Lívia, Szabados Bianka, Árok Antalné. Konferáltak: Varga Niké, Sólyom Emese.