A politikus – aki a magyar Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának alelnöke is – lapunknak elmondta: már a tavalyi esztendő során hasonló témakörben tartott találkozón is kifejtette véleményét. -Mi, magyarok, nem értünk egyet azzal, hogy Brüsszelben, vagy onnét pár napra hazánkba küldött emberek mondjanak véleményt a magyar jogrendszerről, illetve arról, hogy a magyarok hogyan éljenek a saját hazájukban – emelte ki Vigh László. – Az idei eseményen is Magyarország és a magyar emberek érdekében jártam el felszólalásom során. Egyúttal kértem azt is, hogy ne Brüsszel döntsön helyettünk olyan kérdésekben, amik ránk – és nem pedig az unió más országaiban élő emberekre – tartoznak – szögezte le.

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) ülésén az unió különböző nemzeteinek képviselői adtak közelképet saját hazájuk jogállamisági helyzetéről, valamint e témákban az EU állásfoglalása is górcső alá került a találkozón.

-A bizottság idén közzétette negyedik, éves jelentését, amely bemutatja a tagállamokban a jogállamiság jelenlegi helyzetét. A parlamentközi bizottsági ülésen ezt a jelentést értékeltük, különös tekintettel a korrupció elleni küzdelemre. Hangot adtam annak a vitán, hogy még mindig nem sikerült átlátni Brüsszelből a Magyarországon zajló munkát. Azért, hogy mindez változzon, a magyarok a továbbiakban is kiállnak – nemcsak szóban, hanem különböző rendelkezések, köztük a szuverenitásunk megvédése tekintetében. Ellentétben más uniós országokkal, hazánkban fontos a magyar emberek véleménye, amelyre például a nemzeti konzultáció révén is számot tartunk – összegezte Vigh László.