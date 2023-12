A "szentcsaládjárás" régi szép katolikus népszokás, annak idején Botfán is divatban volt. A hívők minden nap más házhoz vitték a Szent Családot ábrázoló képet, imádkoztak, énekeltek, kisebb szertartásokat mutattak be. A "szentcsaládjárás" eredetileg karácsony előtt 9 nappal, tehát december 15-én kezdődött és 9 napon át vitték egymáshoz a Kis Jézust, s útközben énekelték: " Szállást keres a Szent Család,/ De senki sincs, ki helyet ád,/ Nincsen, aki befogadja,/ Ki égnek s földnek az ura".

A botfaiak Őszirózsa dalköre és a betlehemi történek legfiatalabb szereplői: Németh Szofi (balról) és Gecse Dorka kívánt kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket

A népi hagyományok ápolását szívügyének tartó botfai Őszirózsa Nyugdíjas Klub több mint 20 éve a közösségi házukban rendezi meg a népszerű népi liturgiát.

- Az eredeti forgatókönyvet még Olasz Gyuláné, a klub első, alapító vezetője állította össze, az autentikus történet az ikonikus karácsonyi énekekkel együtt változatlan, de minden évben új versekkel, dalokkal, imákkal frissítjük, hogy azok számára is érdekes legyen, akik sokadszor hallgatják - árulta el Némethné Némethy Csilla, a dalkör művészeti vezetője.

- A "Szállást keres a Szent Család" karácsonyváró ünnepség méltó koronája klubunk idei évének - tette hozzá Németh Szilveszterné, a nyugdíjas közösség vezetője. - Hagyományőrző rendezvényeink - tollfosztó, fánkos-farsang, rétes fesztivál - az idén is nagy népszerűségnek örvendtek, de büszkék vagyunk arra is, hogy csapatunk két első helyet is begyűjtött a városi szenior versenyeken. Sikerrel szerepeltünk országos megmérettetéseken is: Salamon Gyuláné versmondással, Simon Lívia énekkel öregbítette városrészünk hírnevét.

A botfai nyugdíjasok nemcsak a Szent Családot, hanem az ünneplőit is vendégül látták

