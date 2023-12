Ötven évvel ezelőtt Nagykanizsán és Zalaegerszegen is jó hangulatban búcsúztatták az 1973-as óévet, erről természetesen beszámolt a Zalai Hírlap 1974. január 3-ai lapszáma. „Zalaegerszegen a koraesti órákban elkezdődött a népvándorlás a szórakozóhelyekre, a különféle bálokra és a házi mulatságokra. Este 7-kor tusst játszott a zenekar az Arany Bárányban az óévtől búcsúzókat már jó hangulatban találták az első dallamok. A nemzetközi szilveszter résztvevőinek emelkedett hangulatát az össz-végszámla – közel 400 ezer forint – is jelzi. A tombolasorsoláson 10 visító újévi malac talált gazdára. A Megyei Művelődési Központban az utóbbi évek legsikerültebb szilveszterét tartották, ötszáz vendég részvételével. Hasonlóan jól szórakozott az Ifjúsági Ház háromszáz fiatal vendége is. (…) Végezetül egy szilveszteri ritkaság: „pihenőben” voltak a mentők, egészségesen búcsúztatták a zalaegerszegiek az öreg 1973-at.”

„Jól alakult az idei szilveszter Nagykanizsán is. Munkaszüneti nap lévén, volt idő alaposan felkészülni rá. Egyeseknél az előkészületek túlontúl is jól sikerültek. Voltak, akik már délután durrogtatták a petárdákat. Szó, ami szó, láttunk olyan honpolgárokat is a városban, akiknek már délután szűk volt az utca. Este 8-9 óra felé benépesültek a szórakozóhelyek, lebonyolódott a szokásos szilveszteri batyus népvándorlás, s mindenki elhelyezkedett úgy és ott, ahol tervezte. A nyilvános szórakozóhelyek közül ezen a szilveszter éjszakán is a legtöbb vendéget – köztük szép számmal külföldieket is – a Centrál fogadta, de nem panaszkodhattak a Kanizsában és a többi szórakozóhelyen sem. Vidám szilveszterezők töltötték meg a Kodály, az Erkel és a Móricz Zsigmond Művelődési Házat is. Volt keletje ezen az éjszakán ételnek, italnak, amiről a kanizsai vendéglátóipar megfelelően gondoskodott. Az összesítés szerint a ropogós malacpecsenyének és a házi disznótorosnak volt a legnagyobb sikere.”