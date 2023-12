Varga Andor 1993-as írásával kívánunk boldog ünnepet mindenkinek. „Te felnőtt, mit látsz ezen a fán? Látod a díszek között elrepülő angyalkát, amelyik szikraesőt húz maga után, mint abban a filmben? Látod az ágakon az apró állatokat, a kislányod barátait, akiket ő maga engedett be a hideg éjszakából, hogy meg ne fázzanak, inkább lakjanak ezen a fenyőn? Látod a fa törzsén a Jézuska keze nyomát, ahol fogta ezt a fát, amikor idáig cipelte, le a csillagok közül? Látsz te ezen a fán egyáltalán valamit? Vagy elgondolkoztál-e csak egyszer is azon, hogy ezt a nagy tűleveles szépséget hogyan bírta begyömöszölni a kis Jézus az ablakon? Mondjuk, lehet, hogy elfordította, ebben talán igazad van te felnőtt, de akkor miért nem estek le róla a díszek? És miért nem hullott le néhány levele eközben? És miért nem lehetett semmit sem hallani? És hogy’ tűnhetett el a Jézuska olyan gyorsan, amikor úgy rohant rá az a csöpp gyerek, amint meghallotta a csengettyűszót, és mégsem találta az ajándékozót. És hogy’ lehet, hogy az ablak is be volt zárva, pedig kívülről nem is lehet elfordítani a kilincset? No, te felnőtt, van fogalmad arról, hogyan történhetett meg mindez? Nincs, mi?! Pedig tudhatnád, hogy minden lehetséges.” (Zalai Hírlap, 1993. december 27.)