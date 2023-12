A csácsi Évgyűrűk Nyugdíjas klub tagjai immár sokadik éve állítják fel betlehemüket a Balatoni úti Szent István szobor körüli parkban. Azon túl, hogy a szombaton felépített betlehem kedves színfolt a városkapuban, az idén a környező fenyőkre is került díszvilágítás. Minden évben megrendezte a klub a karácsonyi köszöntését is betlehemnél, amikor is az ünnep előnapján eljátszották a kis jézus megszületését a nagyközönség előtt. Az idén, erre december 23-án 15 órakor kerül sor, amelyre mindenkit szeretettel várnak a városból. A klub dalkörét azonban előtte is láthatja a nagyérdemű, hiszen, december 22-én, a városközpontban, a Disz téren is fellépnek a karácsonyi produkciójukkal, menyek kezdése 16 óra 30 perckor lesz.