Ebédre várták a szépkorúakat a kultúrházba, majd a délután a folyamán az ünnepi köszöntőket követően Pete Polgár Máté plébános celebrált szentmisét.

Megosztotta gondolatait a vendégekkel Kercsmár István polgármester, aki arról szólt, hogy ezen alkalomból igyekeznek köszönteni és megvendégelni a szépkorúakat. Nem húznak korhatárt, aki öregségi nyugdíjban részesül, azokat szívesen látják ilyenkor. Év közben pedig igyekeznek mindent megtenni, elsősorban a már önálló falugondnoki szolgálaton keresztül a település időseiért, segíteni őket az egészségügyi ellátás biztosításában, illetve más területeken is. A segítségnyújtás anyagi formában is megjelenik Reszneken, az ünnepek előtt érkezik még az idősekhez támogatás, illetve a szociális tüzelőt is nemrég osztották ki a rászorulóknak.

Fotó: Korosa Titanilla

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is köszöntötte a megjelenteket és szólt a karácsony előtti várakozásról, mely időszakban bensőségesen, a lelki húrok jobban megpendítve tudjuk megszólítani azokat, akiket legjobban kell tisztelnünk, az előttünk járókat. Külön ajándékkal készült a rendezvényen megjelentett legidősebbek számára, a vármegyei közgyűlés nevében ezúttal Szunyogh Józsefnét és Szunyogh Gyulát köszöntötte.

A szentmisét követően kezdődött el a karácsonyi műsor, a Csesztregi Pávakör, az alsólakosi gyermek és felnőtt színjátszók, a Dobronaki Nótázók is felléptek a közös gyertyagyújtás és a helyi közösség számára az önkormányzat által szervezett disznótoros vacsora előtt.