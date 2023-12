A december 31-én, 9 órakor startoló túra immár a hatodik természetjáró program lesz, amit az adott év utolsó napjára szervez az őrségi bakancsos és kerékpáros kirándulásokra szakosodott egyesület. Az idei program gyülekezőhelye – valamint célállomása is – a kercaszomori ifjúsági központ lesz, innen indulva a résztvevők közel 12 és fél kilométert tesznek meg csodálatos természeti környezetben. Az útvonal érinti Szlovéniát is, a túrázók egy dombok közt megbúvó, magyarok által lakott muravidéki településre, Szerdahelyre látogatnak el, de megtekintik a gerencsérek földjét, azaz Magyarszombatfát és környékét is.

A táv a szervezők szerint a kevésbé gyakorlott természetjárók és gyermekek számára is teljesíthető, ezért családok jelentkezését is várják, illetve jól nevelt, irányítható kutyákat is hozhatnak magukkal a résztvevők.