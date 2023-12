Nem azt határoztam el, hogy többet nem iszom, csak azt mondom, hogy ma nem fogok inni – ezt Feri (nevezzük így, ezt kérte az Anonim Alkoholisták csoportjának oszlopos tagja) szögezte le, aki a szárazon eltöltött napokkal már több évet hozott össze.

Az Anonim Alkoholisták (AA) egerszegi csoportja nemrég megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte. Megszületésénél Mészáros Ágnes, a család- és gyermekjóléti központ munkatársa bábáskodott.

– Az első foglalkozáson egyetlen alkoholbeteg jelent meg, aki épp akkor jött ki a kórházból – idézte fel a jubileumi összejövetelen. – Az akkor még a Kis utcában működő központnál otthonra lelt csoportunk létszáma aztán lassan gyarapodni kezdett. Nem vagyok szakember, de úgy érzem, az AA tud a legtöbbet segíteni, mert ez közösség, és a tagjai összetartanak, figyelnek egymásra. Most nemcsak a betegekről van szó, hanem a környezetükről, a családjukról is. Ők is ünnepelnek velünk, ha nem is ülnek itt közöttünk.

Mészáros Ágnes szólt arról is, hogy munkájuk révén sok családdal találkoztak, ahol az alkohol problémát okozott. Mégsem a gondozottjaik közül kerültek ki az AA első tagjai.

Jó szívvel emlékezett meg Csabáról, az alkoholista orvosról, aki támogatta őket az alakulásuk utáni időszakban, de kiemeli: köztük nincs szakember, egyenrangú személyek önsegítő csoportjaként működnek. A tagok egy része évek óta jár ide, van, aki sok-sok ezer napot tart számon az utolsó pohár óta. De valamennyien tudják: ők alkoholisták, nem gyógyultak meg, csak most nem isznak. Ilyen Feri is, aki 57 évéből negyedszázadot „úsztatott el” a piálással.

– Tizenkilenc éves voltam, amikor az első pohár gin-tonikot lehúztam – mesélte. – Utána még évekig nem érdekelt az ital, sokáig csak alkalmanként emeltem fel a poharat, aztán egyre sűrűbben, végül mindig és mindenért ittam. Ha jó kedvem volt, azért, ha rossz, azért, mindig találtam okot, és az első pohár után nem tudtam megállni. Az évek során jobbnál jobb munkahelyekről rúgattam ki magamat az ivással. Próbálkoztam elvonókúrával, de visszaestem. Az utolsó öt év nagyon kemény volt, a feleségem kitartott mellettem, de a fiaim már nem álltak szóba velem. Aztán jött a mélypont, tudtam, ha iszom, belehalok, de abba is, ha nem. Terápiára mentem, ez 192 napig tartott, egy hónap után lejöttem az alkoholról, és 2019. február elseje óta nem ittam egy kortyot sem. Akkor fogadtam meg először, aznap nem iszom. Nem azt mondom, hogy soha nem iszom alkoholt, mert ezt többször megígértem, aztán nem tartottam be. Túl nagy vállalás volt, nyomasztott, feszültté tett, amit aztán alkohollal oldottam. Most nap mint nap foglalkozom magammal, megpróbálok mindennap boldog lenni, jót tenni valakivel, meghallgatni másokat. A terápiám előtt, 2018-ban jártam először az AA csoportnál, de akkor gyakran úgy voltam, minek jöjjek ide, ha mehetek kocsmába is. Sokszor ott kötöttem ki a csoportfoglalkozás helyett. Alkoholista vagyok most is, ez betegség. A feleségem segít a gyógyulásban. Ő az Al-Anon csoportban tevékenykedik, mely alkoholisták családtagjait és barátait segíti.

A csoport történeti előzményéről annyit érdemes tudni, hogy az AA az Amerikai Egyesült Államokban 1935-ben alapított, világszerte elterjedt szervezet, amely segíti a tagokat józannak maradni, és támogat más alkoholistákat a józanság elérésében. Az AA azt javasolja tagjainak, hogy teljesen tartózkodjanak az alkoholtól, rendszeresen járjanak a hetente ismétlődő találkozókra, kövessék a felépülési programot, hogy segíthessenek egymásnak közös céljuk elérésében: a tagoknak józannak maradni, illetve más alkoholistákat segíteni a józanság elérésében.

Zalaegerszegen minden csütörtökön 16.45-től tartják összejövetelüket a családsegítő és gyermekjóléti központ Apáczai téri helyiségében, bárki feltétel nélkül csatlakozhat. Működik AA csoport Zalaszentgróton is, őket hétfőn 17 órakor a Vöröskereszt irodájában lehet megtalálni. Keszthelyen kedden és csütörtökön 18 órakor a kórházban gyűlnek össze, Nagykanizsán a Máltai Szeretetszolgálat Sugár utcai intézményében szerdán 18 órakor, szombaton 13.30-kor találkoznak az anonim alkoholisták.