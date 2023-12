A vásár megnyitóját ugyanis adventi gyertyagyújtással kötötték össze, Jakab Sándor polgármester, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Bene Csaba, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke és Nikli Zsolt plébános közösen kapcsolták fel az öröm „lángját”. Előtte valamennyien rövid köszöntőt is mondtak. Jakab Sándor többek között arról beszélt, hogy az önkormányzat és a Nova Curia Civil Egyesület jóvoltából a vásár bevételét jótékony célra fordítják, azaz a településen élő rászorultakat támogatják belőle, de azt is kiemelte: a program céljai közt szerepel a Nagybakónak felé vezető, a közelmúltban megépült kerékpárút bemutatása, illetve a kerékpározás népszerűsírése is. Bene Csaba a legnagyobb és legszebb ünnepünknek nevezve a karácsonyt az advent üzenetét fogalmazta meg, illetve a harmadik gyertyaláng jelentését magyarázta el a hallgatóságának. Cseresnyés Péter szerint egy advent időszakában megszervezett vásár arra is jó alkalmat ad, hogy találkozzunk barátainkkal, beszélgessünk ismerőseinkkel, hiszen ez is hozzátartozik a karácsony hangulatához. Nikli Zsolt pedig szintén az advent misztériumáról beszélt.

A surdi Horváthné Varga Erzsébet babákat hozott a vásárba

Fotó: Gyuricza Ferenc

A megnyitót követően a vásártéren ünnepi programot is megtekinthettek a jelenlévők, amelynek első fellépői a helyi óvodások voltak, majd bohócműsor és tűzzsonglőr látványshow következett, illetve a mulattató énekes, Éder Gábor szórakoztatta még a jelenlévőket.