– Igyekszünk a hozzánk látogató vendégeknek és turistáknak megmutatni, hogy milyen kincseket rejt Tihany, és maga az Apátság. Fogadjuk a hozzánk érkező csoportokat és egyéni látogatókat, de sokkal hangsúlyosabbá válnak az ünnepekre való felkészülések, és a lelkipásztori szolgálatok. Ádventben a régi hagyományoknak megfelelően hajnali szentmiséket ünneplünk, lelkibeszélgetésre és szentgyónásra biztosítunk lehetőséget. Szervezünk adventi áhítatot az Apátsági Templom Kórusának vezetésével, valamint hagyományos pásztorjáték is lesz a tihanyi és környékbeli gyermekek előadásában – osztotta meg gondolatait Jeromos atya laptársunkkal, a LikeBalaton.hu-val.

Az apátság tervei és programjai a 2024-es évre

Folytatódnak a kulturális programok. Látogatható lesz az állandó történeti kiállítás, amely az apátság gazdag történetét és a szerzetesek életét mutatja be, de emellett időszaki képzőművészeti kiállítások is várják majd a látogatókat. Nyártól folytatódnak az éjszakai és hajnali órákban vezetett, nagy élményt jelentő séták az apátság máskor nem látogatható részeiben. A hagyományoknak megfelelően jövőre is több koncerttel várják a zene iránt érdeklődőket is az apátsági templomba.

