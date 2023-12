Skanecz Tamás, a menhely telepvezetője elmondta: jó érzéssel töltötte el őket, hogy ilyen sokan szívükön viselik a menhelyi állatok sorsát. Az adományokkal segítették a munkájukat, a négylábúak pedig örültek az önkéntes sétáltatóknak.

Forrás: Élettér egyesület

– A gazdára váró kutyák és macskák kaptak például több zsák száraz tápot, sok konzervet, bolhacseppet, sőt, néhányan a szintén fogyóeszköznek számító pórázzal, plédekkel és etetőtálakkal leptek meg bennünket – mondta. – Szerencsére az emberek gondoltak a kennelek ápolására is, ezért tisztítószerekkel is megleptek bennünket. A decembert ezzel a tápmennyiséggel kihúzzuk, de bízunk benne, hogy a következő évben is gondolnak ránk az állandó támogatóink.

A legfiatalabbak is adakoztak, hogy állatoknak legyen mit enniük

Forrás: Élettér egyesület

A nap fénypontjaként pedig az egyik macska örökbefogadóra talált, így családban töltheti az ünnepeket.