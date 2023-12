A diakónus (szerpap) a görög diakonosz (szolga) szóból ered. A diakonátus intézményét a II. Vatikáni zsinat állította vissza. Egyik formája lehet az, hogy nős, kipróbált férfiakat is felszentelnek e szolgálatra, ha elmúltak 35 évesek és egyéb előírásoknak is eleget tesznek. A lényeg, hogy az egyház hívja meg az erre alkalmas férfiakat a szolgálatra. Általában azokat szentelik fel, akik már amúgy is jó ideje végzik a diakónus szolgálatait, feladatait. A diakónusoknak többféle feladatuk van: szolgálnak a szentmisében, az isteni misztériumoknál, segédkeznek a püspöknek, az áldozópapoknak. Áldoztatnak, esketnek, megáldják a házaspárokat, keresztelnek, hirdetik az evangéliumot, prédikálnak, temetnek – és végzik a szeretet különböző szolgálatait.