Az érett gondolkodású ifjú hölgy számos versmondó versenyen bizonyította már rátermettségét és a lámpalázat csak hírből ismeri. Határozott fellépésével, az irodalom, a szépirodalom iránt érzett rajongásával kiemelkedik a kortársai közül. Szulamit egyesek szerint csodabogár, de az vitathatatlan, hogy kortársai közül kiemelkedik és a példaképük is lehet. Eddig rövid, ám annál tartalmasabb életét a vers- és prózamondó versenyek tették színessé. Emellett saját meséje jelent meg egy országos kötetben. Sőt a Petőfi Sándor 200. évfordulója alkalmából megrendezett győri irodalmi viadalon különdíjat kapott, ami feljogosította arra, hogy a Hangzó Petőfi című kötetbe bekerülhetett, valamint egy professzionális hangfelvétel is készült a versmondásáról. Mellette különösen fontosnak érzi, hogy az elesetteken, vagy éppen a fogyatékkal élőkön segítsen. Utóbbi gondolat vezette az Imre Sándor Szeretetszínházhoz, ami egy olyan integrált társulat, ahol a színészek úgy röpítik a színház világába a nézőt, hogy senkinek a fejében nem fordul meg, hogy a színpadon bárki is szellemi akadályozottsággal élne, vagy gyerekként állami gondoskodásban nevelkedne. Művészetük a társulat ép tagjait és a nézőket ugyanúgy segíti, mint a fogyatékkal élőket.

Gyenese Szulamittal beszélgettünk a különleges nevéről, a hitvallásáról, az útjáról és a kereszténységről, mely olyan fontos számára.