A karácsony előtti időszakban, vagyis adventkor a múzeumban hagyományos foglalkozásra ezúttal is sok család érkezett, míg néhány nagyszülő az unokáját kísérte el. Az intézmény igazgatója, dr. Száraz Csilla örült annak, hogy a népszerűsége töretlen. Elmondta: az ünnepi várakozás fénypontja ez a foglalkozás, melyen a tradicionális karácsonyok hangulatát szerették volna felidézni. Ehhez pedig felhasználták a múzeum néprajzi és történeti gyűjteményét, a régi játékokat. Támogatójuk a Zalaerdő Zrt. volt, akiknek a jóvoltából fenyőfát is kaptak. Az elkészült díszek akár erre a fára is felkerülhettek, ám mindenki hazaviheti ezeket.

Egy másik asztalnál Gyanó Szilvia, a múzeum etnográfusa és Szvetics Jánosné galamboki gyöngyösnecc-készítő népi iparművész gyöngyfűzött ajándéktárgyakat készített. Dzurik Anita kisfiával, a kanizsai Zrínyi-iskola első osztályosával, Fervágner Líviusszal érkezett. Lenyűgözte őket az a gazdag színvilág, amivel ezek az adventi apróságok készültek.

- A gyöngyösnecc varrása hetekig tartó folyamat volt, ezért helyette a gyöngyfűzés technikájával és annak motívumaival akár nyakékek, vagy karácsonyfa díszek is készülhettek - mondta Gyanó Szilvia. - Ezután pedig megnézhették a "Minél cifrább, annál szebb" - A bőszoknyás-gyöngyösnecces népviselet Zalában című kiállítást. Az időszaki tárlat 2024. végéig látogatható.