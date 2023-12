Sokan még ma is régi ízekkel és régi illatokkal várják a karácsonyt, de az ünnepvárás kapcsán Zala vármegyében sok helyen a régi népszokások is megelevenednek. A ZAOL Podcast adásában Gyanó Szilviával, a nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzos főmuzeológusával beszélgetünk többek között arról, hogy a zalai ember életében nagyon sok régi dolog még ma is fontos szerepet játszik. Ezen kívül szóba kerülnek a Luca napi népi hiedelmek, a disznóvágások, valamint az is, hogy miért kell karácsony reggelén piros almával mosakodni. Műsorunk első részét itt hallhatják, a folytatást megtalálják a későbbiekben felületeinken.