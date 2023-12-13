1 órája
A zalai mozik szerdai műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.30 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 18.15 Golda (angol életrajzi dráma); 20.15 Semmelweis (magyar életrajzi dráma)
Cinema City: 20.30 Jéghideg (izlandi thriller); 13.40, 15.50, 17.40 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 18.15, 19.45 Eszeveszett küldetés (francia vígjáték); 15.00, 17.20, 20.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 17.00, 20.15 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 13.00, 14.50 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 14.10 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm)
Nagykanizsa
Cinema: 15.30, 20.00 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 16.00 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 17.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 18.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 20.30 Eszeveszett küldetés (francia vígjáték)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.00, 19.30 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 16.30 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); Kisterem: 15.00 Caravaggio árnyéka (olasz-francia dráma); 17.00 Aranyéveink – Végül újrakezdjük? (svájci vígjáték); 19.00 Tánc az élet (francia vígjáték)